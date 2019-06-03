ВЦИОМ: более половины россиян недовольны условиями для езды на велосипеде

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более половины россиян не имеют комфортных условий для езды на велосипеде, проблема наиболее остро ощущается в малых городах. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Более половины россиян (56%) считают, что в месте их проживания нет условий для комфортной езды на велосипеде, причем самая высокая доля отмечается среди жителей малых городов (67%)", - говорится в материалах.

В числе проблем, указанных респондентами, - отсутствие велодорожек и инфраструктуры (об этом заявляют 41% пользовавшихся за последний год велотранспортом) и плохие дороги (13%, среди жителей сел - 21%). "Обратного мнения придерживаются 42% наших сограждан, утверждая, что в их городе созданы комфортные условия для езды на велосипеде, а среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта доля заметно выше - 55%", - отметили во ВЦИОМ.

Эксперты также выяснили, что подавляющее большинство россиян (86%) умеет кататься на велосипеде. Причем среди мужчин эта доля выше (97%), тогда как среди женщин двухколесным транспортом умеют управлять 77%. За последний год 51% велосипедистов с той или иной регулярностью использовали этот транспорт, причем 23% - несколько раз в неделю, 13% - несколько раз в месяц, 15% - один раз в месяц или реже. В холодное время года лишь 9% катались на велосипеде, остальные предпочитают более комфортный сезон.

Наиболее популярно катание ради прогулки (57% из тех, кто использовал велосипед в последний год); в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках этот показатель близится к 80%. Треть велосипедистов также используют его для повседневных дел, например, для поездки в магазин или на почту; особенно актуально это в сельской местности. Более четверти опрошенных с помощью велосипеда поддерживают физическую форму, а каждый седьмой - добирается на работу.

Опрос проводился 30 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.