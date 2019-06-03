В работе сервисов Google произошел сбой

ТАСС, 3 июня. /ТАСС/. Компания Google сообщила в воскресенье вечером о перебоях в работе ряда своих сервисов. Неполадки касались, в частности, видеохостинга YouTube, почтовой службы Gmail, сервисов Google Calendar и G Suite.

"Пользователи могут столкнуться с медленной производительностью или с повторяющимися ошибками", - отмечается в заявлении компании, которое приводит телеканал NBC.

Как сообщили в Google, сбой к настоящему моменту удалось полностью устранить. В компании подчеркнули, что ее специалисты намерены провести соответствующее расследование и принять меры с тем, чтобы предотвратить такие ситуации в дальнейшем.

Неполадки касаются преимущественно восточных регионов США, отметили в компании. Однако, как следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, перебои в ряде сервисов, включая YouTube, наблюдались в воскресенье примерно после 22:00 мск у пользователей и в других странах.

В новость были внесены изменения (04:24 мск) — добавлена актуальная информация.