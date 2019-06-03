Воспитанники детских домов Магаданской области впервые отдохнут на побережье Черного моря

МАГАДАН, 3 июня. /ТАСС/. Воспитанники детских домов Магаданской области смогут отдохнуть в детском лагере "Смена", расположенном на побережье Черного моря. За летний период в 2019 году на юг отправятся 154 ребенка, сообщили в понедельник на сайте правительства Магаданской области.

"По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова, 19 июня 20 воспитанников детского дома "Надежда" в сопровождении педагогов чартерным рейсом отправятся на отдых в курортном поселке Сукко (Краснодарский край - прим. ТАСС). Это первый в истории учреждения выезд на летний отдых за пределы региона. Всего в оздоровительный лагерь "Смена", расположенный на побережье Черного моря, поедут 154 воспитанника детских домов Магаданской области", - информировали в ведомстве.

Ранее воспитанники магаданских детских домов отдыхали исключительно в пределах региона. Возможность выехать в центральные районы страны в оздоровительные детские лагеря в этом году появилась впервые.