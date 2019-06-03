Отловщики косаток в Приморье начали принимать экскурсии согласно трехстороннему соглашению

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Компании-отловщики морских млекопитающих, содержащие в приморской бухте Средней косаток и белух, начали проводить экскурсии для детей по центру адаптации, где находятся животные. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Афалина", эта работа предусмотрена подписанным в марте трехсторонним соглашением с администрацией края и учеными.

В марте 2019 года администрация Приморья, представители Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), а также представители компаний, содержащих косаток и белух в бухте Средней, подписали соглашение о сотрудничестве в целях сохранения и определения дальнейшей судьбы морских млекопитающих.

"Одним из пунктов соглашения стало обязательство проводить культурно-просветительскую работу с населением, в том числе с детьми. В рамках исполнения этого соглашения мы начали проводить экскурсии. В прошедшие выходные приходили воспитанники одного из находкинских детских садов, уже есть обращения от детских домов, воспитанники которых также хотят посетить вольеры", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что руководство центра продолжит исполнять трехстороннее соглашение. После утверждения деталей в бухте Средней пройдут новые экскурсии.

Как сказано в соглашении (выдержка из документа предоставлена ТАСС пресс-службой), стороны обязуются "рассматривать возможность организации посещения вольеров с морскими млекопитающими для экологического воспитания детей школьного и дошкольного возраста и научно-познавательного туризма".

С лета прошлого года в бухте Средней содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

31 мая городской суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций в отношении Росрыболовства, признав добычу выловленных млекопитающих незаконной. Однако решение о выпуске животных принято не было, так как суд не поддержал предъявленные зоозащитниками в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии. Решение суда намерены обжаловать как зоозащитники так и Росрыболовство.

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