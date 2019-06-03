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Иркутского губернатора выписали из больницы

Ранее Сергей Левченко обратился в медицинское учреждение из-за болей, связанных с травмой спины

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая из-за болей в спине, выписан из медицинского учреждения. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Главу региона выписали, он на работе", - сказали в пресс-службе.

Левченко обратился в медицинское учреждение из-за болей, связанных с травмой спины. Для дополнительных обследований его оставили в больнице.

Левченко возглавляет Иркутскую область с сентября 2015 года, до этого был депутатом Государственной думы трех созывов. Состоит в КПРФ. Ему 65 лет.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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