Иркутского губернатора выписали из больницы

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая из-за болей в спине, выписан из медицинского учреждения. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Главу региона выписали, он на работе", - сказали в пресс-службе.

Левченко обратился в медицинское учреждение из-за болей, связанных с травмой спины. Для дополнительных обследований его оставили в больнице.

Левченко возглавляет Иркутскую область с сентября 2015 года, до этого был депутатом Государственной думы трех созывов. Состоит в КПРФ. Ему 65 лет.