Восстановление пострадавшей от боевых действий Великой мечети Алеппо займет еще восемь лет

АЛЕППО /Сирия/, 3 июня. /ТАСС/. Реставраторы рассчитывают полностью завершить восстановление Великой мечети сирийского города Алеппо за следующие восемь лет. Об этом журналистам сообщил руководитель реставрационной группы Махмуд Маммар, занимавшийся воссозданием мечети еще до боевых действий.

Великая мечеть Алеппо или мечеть Омейядов была сооружена в начале VIII века. Она была разграблена в 2012 году боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Террористы подорвали 45-метровый минарет мечети, заложив взрывчатку в тоннель под ним.

"Когда я впервые увидел масштаб разрушений от варварских рук террористов - как будто у меня один сын умер. Мы трудились здесь семь лет, мы видели эту красоту в первозданном виде. Мы ощущали многовековой дух времени здесь. Теперь все только предстоит восстановить", - сказал он, отметив, что на восстановление архитектурного памятника потребуется еще восемь лет.

Руководитель группы указывает на остатки от взорванного боевиками 45-метрового минарета. По его словам, реставраторы пронумеровали каждый камень для того, чтобы позже сложить фрагменты воедино, словно мозаику. Махмуд Маммар участвовал в масштабной реставрации древней мечети еще за несколько лет до начала войны, благодаря чему он смог сохранить детальный план с точными параметрами памятника архитектуры.

Реставраторы обматывают скотчем древние люстры, чтобы не повредить при транспортировке в мастерскую. Прямо на территории мечети работает циркулярный станок, на котором специалисты вручную изготавливают деревянные двери, здесь же очищают древние камни от копоти. Повсюду на стенах следы от выстрелов, на полу разбросаны простреленные гильзы. Мечеть даже в таком виде продолжает выполнять свою главную функцию - в перерывах между работой реставраторы читают намаз.

Помощь благотворителей и неторопливость ЮНЕСКО

Древняя мечеть является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Воссоздание памятника архитектуры ведет сирийское правительство при поддержке благотворителей из России и стран Ближнего Востока. В то же время финансовой помощи от ЮНЕСКО не поступало. Международная организация ограничилась лишь фиксацией разрушений.

"Как вы знаете, в Сирии очень много объектов, внесенных в список культурного наследия. Однако никаких средств для восстановления этих самых объектов ЮНЕСКО не перечисляет. Поэтому, конечно, сроки реставрации затягиваются. Всё можно было бы сделать намного быстрее", - говорит руководитель департамента культурного наследия Алеппо Элен Кило.

Из-за боевых действий некоторые реликвии были утрачены практически навсегда. Перед уходом боевики не только взорвали минарет и устроили пожар, но и разграбили древнюю библиотеку, была украдена святыня - одеяло пророка Мухаммеда.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.