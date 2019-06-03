Стартовала экспедиция на Курилы с участием депутатов Госдумы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июня. /ТАСС/. Экспедиция на Курильские острова с участием депутатов Государственной думы торжественно стартовала в понедельник в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщил ТАСС депутат нижней палаты парламента от Сахалинской области Георгий Карлов.

"Мы изучим Курильские острова под девизом "Курилы наши". Основная цель мероприятия - сбор и сохранение информации о Курильской десантной операции 1945 года. На Шумшу вылетаем сегодня, там мы посетим две точки высадки десанта. После этого мы отправимся в Северо-Курильск", - рассказал собеседник агентства.

В Петропавловске-Камчатском Карлов, первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов и космонавт, руководитель движения "Юнармия", Герой России Роман Романенко возложили венки к памятнику воинам - освободителям Курил. Память бойцов почтили минутой молчания.

По словам Карлова, в течение недели участники экспедиции пролетят по всем островам Курильской гряды. "На некоторых островах мы будем высаживаться, в частности на Матуа, Итурупе, Кунашире, Шикотане и других", - уточнил парламентарий.