Большая часть команды застрявшего в Пусане судна "Партизан" возвращена в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Большая часть из 15 членов экипажа застрявшего без топлива в южнокорейском порту Пусан судна "Партизан" (принадлежит компании "Гудзон") возвращена на Родину в связи с окончательным решением о продаже теплохода. Об этом ТАСС в понедельник рассказал заместитель директора "Гудзона" Валерий Улискин.

У судов компании "Гудзон" осенью 2018 года были проблемы с заходом в южнокорейские порты: судовые агенты отказывались заниматься их постановкой к причалу, ссылаясь на внесение компании в санкционный список Минфина США по КНДР. Власти Южной Кореи отрицали какие-либо ограничения для судов "Гудзона". Весной 2019 года южнокорейские агенты отказались бункеровать (заправлять топливом) теплоход, также опасаясь вторичных санкций.

"Большая часть из 15 членов команды успешно репатриированы, а на "Партизане" сегодня попеременно дежурят четыре человека, которые могут показать судно потенциальным покупателям и обеспечивают охрану. Поскольку вариантов выхода судна из порта у нас уже нет - топливо нам так никто не и хочет продать - остается лишь продать само судно. Мы ведем переговоры с потенциальными покупателями, но когда они узнают о санкционных списках, переговоры тут же серьезно осложняются", - рассказал Улискин.

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке, в частности, значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны "к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН".

По словам руководства "Гудзона", только одно из названных шести судов является танкером, который мог бы обеспечивать другие суда нефтепродуктами. Остальные пять - грузовые и специальные суда, одно из которых вообще не имеет документов для выхода за рубеж. При этом танкер был передан 2017 году Приморской морской логистической компании, а до этого заходил в последний раз в порты КНДР в 2016 году.

"Мы ведем работу с правительством США, обратились к ним с просьбой исключения "Гудзона" из списков, так как считаем это ошибкой. Но пока видим только бюрократию. Они реагируют на наши письма, говорят о рассмотрении обращений, но пока никаких результатов нет", - рассказал собеседник агентства.