Горные велодорожки и крымский винный маршрут предложат туристам Северный Кавказ и Юг РФ

ТАСС, 3 июня. Регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, куда летом едут отдыхать со всех уголков страны, в новом туристическом сезоне запустят винные и велосипедные маршруты, проведут десятки фестивалей. В Крыму этим летом пройдет первый рэп-фестиваль и традиционный гастрономический фестиваль "Барабулька", в Адыгее - фестиваль адыгейского сыра, а в Темрюке Краснодарского края в июле планируют открыть музей осликов. Маунтинбайк и маршрут легенд В регионах Северного Кавказа упор в новом туристическом сезоне планируют сделать на спортивных мероприятиях. К примеру, на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкессии пройдет чемпионат России по маунтинбайку. "В течение лета курорт примет более 10 соревнований разного уровня. Хороший шанс приехать поболеть за звезд отечественного спорта или освоить горный велосипед в байк-парке курорта, где этим летом в дополнение к уже существующим "зеленым", "синим" и "красным" трассам будет построена экстремально сложная "черная", - рассказал ТАСС гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

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Кроме того, как рассказали ТАСС в крупном туристическом агентстве КЧР "Вертикаль", для туристов подготовили более 30 маршрутов к памятникам кавказской природы и древнейшим башням. Летом в Дагестане, куда ежегодно приезжают более 700 тыс. туристов ради пляжного, этнокультурного и экстремального отдыха, будут созданы хабы на пересечении крупных туристических маршрутов. Также в этом году здесь разрабатывают самый крупный в республике кольцевой бренд туристского маршрута "Легенды Дагестана". "В новый туристский маршрут включены более 100 популярных объектов туристского показа в этнокультурном, историческом, природном и других сегментах туризма", - уточнили ТАСС в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона. Активный летний отдых ожидается и в Чеченской Республике. Две первые трассы для горного велосипеда откроются на курорте "Ведучи", а для начинающих будет работать учебная зона, где можно получить первые уроки езды с опытными инструкторами. Еще одно новшество - всесезонная тюбинговая трасса, где можно будет покататься на любимых детьми зимних "ватрушках". Ставропольский край за счет введенного курортного сбора обновит парки, бульвары и скверы. Так, в Пятигорске в начале июня откроют обновленный двухсотлетний парк "Цветник". Кроме памятника известному персонажу романа "Двенадцать стульев" Кисе Воробьянинову, в парке появятся новые арт-объекты, пальмы, клумбы с лавандой. Боспорское меню, фестиваль сыра и музей осликов Важным для регионов юга России в этом году стал туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства", который стартовал одновременно в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе. Он включает в себя, в том числе, маршруты "Винные дороги Боспорского царства" и "Боспорское меню", где путешественники смогут посетить лавандовые поля, продегустировать жареных рапанов и принять ванны с шампанским.

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