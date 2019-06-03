Горные велодорожки и крымский винный маршрут предложат туристам Северный Кавказ и Юг РФ

ТАСС, 3 июня. Регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, куда летом едут отдыхать со всех уголков страны, в новом туристическом сезоне запустят винные и велосипедные маршруты, проведут десятки фестивалей. В Крыму этим летом пройдет первый рэп-фестиваль и традиционный гастрономический фестиваль "Барабулька", в Адыгее - фестиваль адыгейского сыра, а в Темрюке Краснодарского края в июле планируют открыть музей осликов.
Маунтинбайк и маршрут легенд
В регионах Северного Кавказа упор в новом туристическом сезоне планируют сделать на спортивных мероприятиях. К примеру, на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкессии пройдет чемпионат России по маунтинбайку. "В течение лета курорт примет более 10 соревнований разного уровня. Хороший шанс приехать поболеть за звезд отечественного спорта или освоить горный велосипед в байк-парке курорта, где этим летом в дополнение к уже существующим "зеленым", "синим" и "красным" трассам будет построена экстремально сложная "черная", - рассказал ТАСС гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.
Кроме того, как рассказали ТАСС в крупном туристическом агентстве КЧР "Вертикаль", для туристов подготовили более 30 маршрутов к памятникам кавказской природы и древнейшим башням.
Летом в Дагестане, куда ежегодно приезжают более 700 тыс. туристов ради пляжного, этнокультурного и экстремального отдыха, будут созданы хабы на пересечении крупных туристических маршрутов. Также в этом году здесь разрабатывают самый крупный в республике кольцевой бренд туристского маршрута "Легенды Дагестана". "В новый туристский маршрут включены более 100 популярных объектов туристского показа в этнокультурном, историческом, природном и других сегментах туризма", - уточнили ТАСС в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.
Активный летний отдых ожидается и в Чеченской Республике. Две первые трассы для горного велосипеда откроются на курорте "Ведучи", а для начинающих будет работать учебная зона, где можно получить первые уроки езды с опытными инструкторами. Еще одно новшество - всесезонная тюбинговая трасса, где можно будет покататься на любимых детьми зимних "ватрушках".
Ставропольский край за счет введенного курортного сбора обновит парки, бульвары и скверы. Так, в Пятигорске в начале июня откроют обновленный двухсотлетний парк "Цветник". Кроме памятника известному персонажу романа "Двенадцать стульев" Кисе Воробьянинову, в парке появятся новые арт-объекты, пальмы, клумбы с лавандой.
Боспорское меню, фестиваль сыра и музей осликов
Важным для регионов юга России в этом году стал туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства", который стартовал одновременно в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе. Он включает в себя, в том числе, маршруты "Винные дороги Боспорского царства" и "Боспорское меню", где путешественники смогут посетить лавандовые поля, продегустировать жареных рапанов и принять ванны с шампанским.
Более 200 фестивалей ждет туристов, которые приедут этим летом на отдых в Крым - фестиваль джаза и первый рэп-фестиваль в Коктебеле, традиционный гастрономический фестиваль "Барабулька" в Феодосии, где можно будет не только попробовать дары Черного моря, но и самим выйти на рыбалку, поймать, а затем приготовить улов.
"Хочу отметить, что цены на развлечения в Крыму не увеличиваются в этом году, все остается на уровне прошлого года. К примеру, посетить резиденцию российских императоров Ливадийский дворец можно за 400 рублей, популярные пещеры в крымских горах за 400-700 рублей. Можно также пройтись по экстремальным маршрутам, со специальным снаряжением, с опытными спелеологами, ощутив себя первооткрывателем. Предлагаются варианты для сельского и зеленого туризма, скажем, отдых на страусиной ферме, чем не экзотика?" - рассказал ТАСС председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму государственного совета Крыма Алексей Черняк.
Горный воздух и источники Адыгеи в летний сезон примут не менее 100 тыс. туристов, рассчитывает руководитель республиканского комитета по туризму и курортам Инвер Калашаов. Здесь большим спросом пользуются рафтинг, каньонинг, конный, вело-, спелео- и автомобильный виды туризма, успешно развивается гастрономический туризм. В этом сезоне также пройдут два гастрономических праздника - фестиваль адыгейского сыра и День халюжа.
Наиболее популярным у россиян летом остается пляжный туризм. В Краснодарском крае, где пляжи занимают около 100 км береговой полосы, уже порядка 99 пляжей побережья классифицированы по национальным стандартам. "Мы планируем, что в течение лета регион посетит порядка 10 млн туристов, а по итогам года - около 17 млн человек", - рассказала ТАСС министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.
Также в Краснодарском крае подготовили 622 объекта туристического показа и больше 100 объектов аграрного туризма, в том числе открытых в 2019 году. Туристы смогут посетить частную винодельню "Домик на горе" и спортивную агроферму "Альпинистский мед" в Северском районе, "Сыроварню" и "Пасеку №25" в Сочи. Кроме того, в июле 2019 года в Темрюке начнут принимать первых посетителей в музее осликов.