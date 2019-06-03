Более 11 тыс. предложений по месту строительства храма поступило в мэрию Екатеринбурга

"По итогам 10 дней сбора мнений горожан поступило 11 079 обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства собора во имя Святой великомученицы Екатерины", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Мэрия Екатеринбурга получила более 11 тыс. предложений от горожан по месту строительства храма Святой Екатерины. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой мэрии.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора Святой Екатерины не на исторической территории, а в сквере неподалеку от нее. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга с 20 по 30 мая проводила сбор предложений от горожан по местам для возможного возведения храма. Всего жителями Екатеринбурга была предложена 61 площадка под возможное строительство храма.

4 июня по итогам голосования администрация Екатеринбурга представит рейтинг предложений горожан, уточняется в сообщении. Позднее рабочей группой при гордуме будет сформирован шорт-лист с основными вариантами площадок для строительства храма, из которых, по результатам опроса или общегородского референдума, будет выбрано наиболее подходящее место.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере.