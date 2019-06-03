Роспотребнадзор предлагает создать базу инфекционных заболеваний для трудовых мигрантов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предложил внести изменения в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и создать информационный ресурс, в котором будут фиксироваться сведения об инфекционных заболеваниях и прививках трудовых мигрантов. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Пункт 1 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания: "формирования и ведения государственного информационного ресурса сведений эпидемиологического характера, обеспечивающего возможность идентификации иностранного гражданина, получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность населения", - отмечается в тексте законопроекта.

Ожидается, что база будет способствовать раннему выявлению инфекционных заболеваний, противопоказанных к осуществлению трудовой деятельности, своевременному проведению профилактики, а также даст возможность вовремя принять решение о "нежелательности пребывания иностранного гражданина в РФ и его депортации". Согласно документу, в информационный ресурс будут вноситься результаты медосмотров, профилактических прививок, профессиональной гигиенической подготовки и аттестаций и другая информация, влияющая на эпидемиологическую безопасность населения.

"Доступ к информации <…> предоставляется поставщикам информации в информационный ресурс сведений эпидемиологического характера, а также органам и организациям, являющимся пользователями информационного ресурса сведений эпидемиологического характера, в соответствии с их компетенцией", - уточняется в тексте документа.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 14 июня.