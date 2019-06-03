{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госсовет Крыма назначил выборы на 8 сентября

Они совпадают с единым днем голосования

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Государственный совет Крыма назначил очередные выборы депутатов республиканского парламента на 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, решение об этом принято в понедельник на внеочередной сессии Госсовета.

"Назначить выборы депутатов второго созыва на 8 сентября 2019 года", - сообщил на заседании, представляя проект постановления глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 депутатов - по одномандатным избирательным округам. 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", 5 - ЛДПР.

Теги
РоссияКрым
Голикова: более 120 тыс. детей в России не обеспечены местами в яслях
Из них в возрасте от полутора до трех лет - 114,3 тыс. детей
Читать полностью