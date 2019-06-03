Голикова отметила положительную тенденцию в развитии дошкольного образования в России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник на заседании итоговой коллегии Минпросвещения отметила положительные тенденции в развитии системы дошкольного образования в России.

"Это развитие системы дошкольного образования, конечно, здесь есть очень серьезное движение вперед. Это и известный всем "Сириус", "Кванториумы", ряд других активностей для того, чтобы обеспечить равные возможности, равные доступ нашим детям к дошкольному образованию, чтобы соответствующая инфраструктура создавалась не только в городе, но и на селе", - сказала Голикова.

Она отметила, что к 2022 году в России нужно создать 900 тыс. новых мест для детей. "При этом в 2019 году - это 150 тыс. мест. В 8 тыс. школ не менее чем в 40 регионах страны, расположенных в сельской местности и в малых городах, должны быть созданы центры цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профиля с охватом не менее 400 тыс. детей", - добавила она.

Также должны получить развитие центры дополнительного образования для детей.