Умер последний участник восстания в "Собиборе" Семен Розенфельд

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июня. /ТАСС/. Последний выживший участник восстания в нацистском концлагере "Собибор" в 1943 году Семен Розенфельд умер в Израиле. Об этом сообщает в понедельник государственное радио Израиля Kan .

О том, как обычный красноармеец смог спасти из лагеря смерти полсотни человек — в материале ТАСС

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"Собибор": как все было на самом деле О том, как обычный красноармеец смог спасти из лагеря смерти полсотни человек — в материале ТАСС

По данным радиостанции, Розенфельд умер в возрасте 96 лет в больнице Нахаль-Сорек в центральной части еврейского государства. Похороны состоятся в понедельник, указывает радио.

"Семен Розенфельд, последний участник восстания в лагере смерти "Собибор", скончался. Более 250 тыс. евреев были уничтожены в этом лагере смерти, построенном на польской земле. Мы храним память о жертвах и героях восстания в "Собиборе". Мы никогда не забудем", - написал в понедельник в Twitter официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

Концлагерь "Собибор" действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран. "Собибор" прекратил существование после единственного успешного восстания узников нацистского лагеря за время Второй мировой войны, которое возглавил в октябре 1943 года советский офицер Александр Печерский, отмечает "Кан".

Сразу же после массового побега из "Собибора" 14 октября 1943 года нацисты ликвидировали лагерь смерти, убив всех, кто не решился присоединиться к восставшим. Чтобы замести следы своих преступлений, фашисты даже вспахали землю и засадили это место капустой и картофелем.