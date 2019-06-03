Песков призвал с осторожностью подходить к публикуемой в газетах информации

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на примере негативных публикаций в западной прессе о ПМЭФ призвал очень осторожно подходить к новостям, так как зачастую их "нельзя назвать настоящими".

"Надо сказать, что, оценивая сегодня новости в газетах, нужно проявлять немалую смекалку <…> Чаще всего их нельзя назвать настоящими новостями. Так что подходить к ним нужно очень осторожно", - сказал представитель Кремля в интервью программе SophieCo на телеканале RT, комментируя негативные публикации в ряде западных СМИ в отношении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На упоминание в этом контексте газеты The New York Times Песков заметил: "Пусть сначала вернут Пулитцеровскую премию" (в последние годы редакция этого издания, в частности, получала премии Пулитцера за серию материалов о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию в США, за публикации о зарубежной политике России и т.д. - прим. ТАСС).