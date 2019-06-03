Власти КНР напомнили молодежи о необходимости оценивать потенциальные риски обучения в США

ПЕКИН, 3 июня. /ТАСС/. Министерство образования Китая обратилось к школьникам и студентам страны с просьбой оценивать потенциальные риски обучения в Соединенных Штатах. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на ведомство.

В последнее время некоторые китайские студенты, обучающиеся в США, столкнулись с ограничениями при получении визы, которые могут оказать влияние на их дальнейшую учебу в американских школах, отмечается в репортаже.

Количество отказов в получении визы возросло, Министерство образования КНР напоминает китайским школьникам и студентам о необходимости оценивать возможные риски обучения в Соединенных Штатах, быть начеку и заранее подготовиться к вероятным последствиям.