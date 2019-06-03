Минздрав поддерживает инициативу о дополнительном налоге для табачных производителей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ разделяет предложение федерального проекта "Трезвая Россия" о введении пятирублевого налога на каждую пачку сигарет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"Предложение от "Трезвой России" в Минздрав России поступило, ведомство не возражает против таких мер, учитывая, что курение наносит вред экологии, - говорится в ответе на запрос ТАСС. - В Минздраве считают, что данный вопрос целесообразно проработать с Минприроды и Минфином".

Согласно письму "Трезвой России" Минздраву, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, предлагается ввести дополнительный налог не менее 5 рублей за каждую проданную пачку. "Помимо явных, прямых последствий для здоровья граждан, появилась новая угроза для России и всего мира (экологическая - прим. ТАСС), - говорится в тексте письма. - С учетом объема рынка табака, а за 2018 год было продано 15 млрд пачек табака, государство сможет привлечь, дополнительно, более 75 млрд рублей".

По данным Минздрава, около двух третей всех отходов курения - окурков - выбрасывается в окружающую среду, создавая в мире каждый год до 680 млн тонн мусора. С ним в окружающую среду поступают более 7 000 химических веществ, содержащихся в табачных изделиях, внушительная часть из которых является токсичными.

В прошлом году Минздрав России уже направлял в адрес Минприроды предложение о введении экологического налога на сигареты. Однако в Минприроды РФ тогда заявили, что налог станет двойной нагрузкой на производителей сигарет, которые уже платят экологические сборы. Также в ведомстве отметили, что технологий сбора и переработки окурков пока нет, добавив, что при получении информации от Минпромторга о наличии соответствующих технологий можно будет вернуться к обсуждению данного вопроса.