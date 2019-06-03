Голикова: законопроект о горячем питании в школах почти готов к внесению в Госдуму

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Законопроект об обеспечении детей горячим питанием в школах почти готов к внесению в Госдуму, он потребует рассылки и согласования с субъектами РФ до рассмотрения в первом чтении. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минпросвещения.

"По поручению председателя правительства [РФ Дмитрия Медведева] вместе с Государственной думой отрабатывается законопроект, чрезвычайно важный для здоровья наших детей. Речь идет о горячем питании в школе. И сейчас эта тема практически выходит на завершающий этап своего законодательного оформления с точки зрения внесения в Государственную думу", - сказала она.

Голикова отметила, что законопроект потребуете перед первым и вторым чтениями в Госдуме соответствующей рассылки и согласования, поскольку "тема чувствительна, финансово емка, и здесь важно принять правильное решение, поскольку она затрагивает компетенцию субъектов". "Надеюсь, эта работа приведет к очень позитивному результату", - добавила она, подчеркнув, что законопроект будет поддержан средствами федерального бюджета.

Разработать законопроект о горячем питании в школах было предложено в ходе апрельского отчета Медведева в Госдуме. Тогда премьер-министр поддержал инициативу, поручив подготовить проект и внести его на рассмотрение нижней палаты парламента.

Впоследствии на необходимость скорейшего внесения инициативы обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ответ на это его заместитель Ирина Яровая отметила, что законопроект был разработан, своевременно направлен в правительство и, в соответствии с поручением Голиковой, к 24 мая должны были быть представлены отзывы всех уполномоченных ведомств, чтобы сформировать согласованную позицию правительства.