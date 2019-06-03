Участниками фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" станут 2,5 тыс. человек

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. студентов из 23 стран мира примут участие в международном фестивале "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", который пройдет на Ставрополье с 4 по 9 июня. Об этом в понедельник на пресс-конференции журналистам сообщил председатель общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий.

"В фестивале примут участие 2,5 тыс. человек из 23 стран мира. Это Россия, Бразилия, ЮАР, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Индия, Иран, Пакистан, Монголия, Беларусь, Грузия и другие. Огромное количество иностранной молодежи приедет на этот фестиваль", - сказал он.

Во время проведения фестиваля в Ставрополе планируется обширная культурная программа, включающая в себя концерты иностранных исполнителей, а также форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС и форум молодых журналистов. На итоговом концерте 8 июня также будет объявлен регион, который в 2020 году будет принимать финал фестиваля "Российская студенческая весна".

Фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" реализуется в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" с 2014 года.

"Российская студенческая весна" - массовая программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года. Ежегодно в мероприятиях проекта принимает участие свыше 1,5 млн учащихся из более 700 образовательных организаций России. Региональные этапы "Студенческой весны" проходят в каждом регионе в течение апреля, а в мае лучшие из лучших отправляются на финал. В этом году он впервые прошёл в Пермском крае - с 14 по 18 мая.