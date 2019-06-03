В Хабаровске сироты объявили бессрочную голодовку с требованием предоставить квартиры

ТАСС, 3 июня. /ТАСС/. Более десяти бывших воспитанников детских домов Хабаровского края, которые ждут получения квартир, объявили бессрочную голодовку. В понедельник они вышли на протест у здания правительства региона, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора края Надежда Томченко.

В августе 2018 года и в марте 2019 они уже проводили два пикета, добиваясь встречи с властями. Представители властей разных уровней, в том числе губернатор Сергей Фургал приняли протестующих, однако, по словам участников протеста, проблема решена не была. По данным Федеральной службы судебных приставов на середину апреля, в крае около 1,2 тыс. исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам не завершено.

"Сегодня под окнами правительства края развернулся пикет. Его устроили бывшие выпускники детских домов, которые до сих пор не получили свои квартиры, которые им гарантированы государством. Многие из тех, кто вышел на пикет, ждут уже более пяти лет. Сегодня перед тем, как начался пикет, губернатор пригласил всех собравшихся к себе в кабинет на встречу", - сказала Томченко.

11 участников протеста намерены продолжать его до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы. "Некоторые стоят [в очереди на получение жилья] 12 лет, по пять, по шесть. Это уже крайняя мера, мы уже проводили два пикета, были на приеме у губернатора два раза и сегодня решились на голодовку. <...> Мы сегодня находимся здесь с 12:00 (5:00 мск), голодовка бессрочная", - сказала ТАСС участница акции Анна Бубуек.

При этом Томченко уточнила, что до конца 2019 года в регионе планируется сдать в эксплуатацию несколько домов - более чем на 500 квартир. "В одном доме может проживать не более 25% сирот. То есть, теперь нужно строить еще больше квадратных метров, а сегодня это сложно делать при текущей обстановке", - пояснила она.

У участников протеста, которые сейчас арендуют жилье, есть решения суда о выдаче квартир. "Мы входим в число детей-сирот, стоим на очереди долгие годы по решению суда, решения не исполняются, и мы объявили голодовку. Мы ждем своих положенных по закону квартир, исполнения решения суда <...> о предоставлении жилья", - уточнила Бубуек.