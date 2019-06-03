Сервис "Яндекс. Такси" ввел услугу вызова грузовой машины в Московском регионе

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Тариф "Грузовой" появился в приложении "Яндекс. Такси". Он позволит жителям Москвы и Московской области вызвать вместительный автомобиль для перевозки крупногабаритных вещей, сообщила в понедельник пресс-служба сервиса.

"В "Яндекс. Такси" теперь можно вызвать грузовую машину. Такая услуга пригодится, если вам нужно переехать, довезти из магазина новый диван или стройматериалы для ремонта. Заказать фургон для больших вещей так же легко, как обычное такси, следить за поездкой можно прямо в приложении", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что тариф будет внедряться постепенно, и пока он доступен для двух пилотных регионов - Москва и Подмосковье.

Отмечается, что наряду с грузовой машиной пользователи смогут вызвать одного-двух грузчиков, чья работа оплачивается отдельно (6 руб./мин за одного человека), также возможно поехать самим в качестве пассажиров. Ожидать приезда машины придется около 20-25 минут после ее заказа, а узнать стоимость поездки можно заранее - она рассчитывается поминутно. В минимальный пакет услуг входят 20 минут на погрузку вещей, а также первые 10 минут и 5 км поездки, это составит 949 рублей.

Тариф "Грузовой" предлагает клиентам такие автомобили как "Газель Next", Ford Transit, Mercedes Sprinter или Peugeot Boxer. "Минимальный размер грузового отсека такой машины - 150 см в высоту, 160 см в длину в ширину и 260 см в длину. Каждый ваш предмет может весить до 50 кг", - уточнили в пресс-службе.