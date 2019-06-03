Голикова надеется на быстрое принятие законопроекта о преподавании студентов в школах

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова надеется на быстрое принятие законопроекта о привлечении к преподаванию в школах специалистов из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, но имеющих специализацию по предмету. Законопроект может быть рассмотрен на первом чтении в Госдуме в июне 2019 года, сообщила она в понедельник.

"Вы помните, что в соответствии с поручением президента подготовлен законопроект о внесении изменений в закон об образовании, который позволит школам привлекать к занятиям специалистов из других сфер, студентов, аспирантов, не имеющих педагогического образования, но имеющих специализацию по предмету. Мы очень рассчитываем, что первое чтение - оно запланировано в Госдуме на июнь 2019 года - пройдет, и мы быстро продвинем этот законопроект", - сказала вице-премьер на заседании итоговой коллегии Минпросвещения.

Голикова пояснила, что в рамках национального проекта "Образование" в России строятся новые школы, учебный год в новых зданиях должен начаться вовремя - 1 сентября. По её словам, сейчас регионы сталкиваются с двумя основными проблемами: лицензированием и дефицитом кадров.