Директор "Севавтодора" отстранен от должности за срыв сроков ремонта дорог

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Директор госучреждения "Севастопольский автодор" был отстранен от должности за то, что оказались сорваны сроки ремонта нескольких улиц в разных частях города, сообщил в понедельник на аппаратном совещании правительства Севастополя губернатор Дмитрий Овсянников.

"Севавтодор" является одним из основных подрядчиков для ремонта и содержания дорог в Севастополе, в частности, выступает исполнителем значительной части контрактов по объектам нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", на реализацию которого город только по соглашению с "Росавтодором" до 2024 года получит 827 млн рублей. Овсянников уже обращал внимание чиновников на задержку работ по ремонту нескольких улиц и просил решить вопрос, предупреждая о возможных дисциплинарных мерах.

"В силу того, что вопрос неосвоения средств и ремонта не в срок у нас поднимается неоднократно, <…> руководитель "Севавтодор" отстранен от занимаемой должности", - сказал губернатор. На сайте правительства Севастополя сообщается, что "Севатодор" возглавлял Валерий Васякин.

Глава города также объявил выговоры директору городского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорю Титову и вице-губернатору Владимиру Базарову. Он уточнил, что взыскания наложены за срыв сроков по ремонту улиц Симонок, Хмельницкого и Подгорной.

Кроме того, губернатор объявил выговор главе департамента образования Севастополя Игорю Белозерову за "некачественную подготовку" детских лагерей отдыха к летнему сезону.