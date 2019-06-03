"Тотальный диктант" представил второе книжное издание

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Организаторы акции "Тотальный диктант" представили второе книжное издание "Грамотное деловое общение. Тотальный помощник", являющееся гидом по устной и письменной речи, говорится в сообщении PR-службы акции.

Первым изданием проекта стала "Хрестоматия Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной", где собраны собственные произведения авторов, оригинальные тексты диктантов за десять лет.

"Тотальный диктант представил свое второе книжное издание. На этот раз эксперты и организаторы проекта разработали и выпустили гид по грамотной устной и письменной речи "Грамотное деловое общение. Тотальный помощник", - говорится в сообщении.

В книге вместо традиционной справочной информации появились шпаргалки, объясняющие правила необходимые для ежедневной письменной и устной коммуникации. Владельцам издания предлагается начинать новый рабочий день с выполнения небольшого теста по русскому языку, а проверить себя можно, просто перевернув страницу. По словам руководителя акции Ольги Ребковец, издание, как и акция ставит целью толкнуть человека непрерывно совершенствовать навыки устной и письменной речи.

Книга поможет разобраться в тонкостях склонения числительных, фамилий и географических названий, научит верно расставлять знаки препинания, расскажет, как писать слова, совсем недавно пришедшие в русский язык. Над его созданием трудились доктор филологических наук Наталья Кошкарева, председатель Экспертной комиссии Тотального диктанта Алина Алексеева. Редактором ежедневника стал член Экспертного совета Тотального диктанта, редактор портала "Грамота.ру", член Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов.

Ежегодная культурная акция "Тотальный диктант" в форме добровольного мероприятия для всех желающих впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Цель акции - показать, что быть грамотным - важно для каждого человека, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.