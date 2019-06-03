Эксперт призвал увеличить число полицейских на улицах после убийства в Подмосковье

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Нехватка полицейских в штате МВД приводит к трагедиям, аналогичным произошедшей в подмосковном Путилково, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

"Рано говорить про действия полиции именно в этом конкретном случае в Подмосковье, но сколько раз мы видели, как граждане жаловались на отсутствие своевременной реакции правоохранителей на уличное насилие. Этому виной и нехватка полицейских, и декриминализация побоев, и забюрократизированность самих сотрудников. И это все несмотря на неоднократные установки руководства страны и МВД сосредоточить усилия именно на оперативности реакции", - сказал Цветков корреспондентуТАСС.

По его словам, борьба с уличной преступностью должна вестись эффективнее. "Преступники обнаглели от безнаказанности и, безусловно, необходимо увеличить количество полиции на улицах и оперативность их прибытия на место преступления", - отметил эксперт.

По мнению Цветкова, камеры необходимо использовать не только для раскрытия преступлений, но и осуществлять мониторинг по ним в режиме реального времени. "Это можно делать с помощью умной обработки видеосигнала, позволяющего обращать внимание оператора на ту камеру, где происходят определенные события", - отметил он специалист.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково под Красногорском около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки. Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. Управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").