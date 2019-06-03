Варфоломей признал, что Киевского патриархата никогда не существовало

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами констатировал, что никакого Киевского патриархата никогда не было и нет на Украине.

"Так называемый "Патриархат Киева" не существует и никогда не существовал", - процитировал Варфоломея в понедельник на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он вместе с другими представителями СМИ принимал участие в этой встрече, которая состоялась в конце прошлой недели в Стамбуле.

По словам Варфоломея, создание и предоставление автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) никак не связано с политикой. "Это было пастырской озабоченностью тем , что Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства", - утверждал он.

Что касается нынешнего статуса Филарета, который до создания ПЦУ возглавлял неканоническую Украинской православную церковь Киевского патриархата, то, по словам Варфоломея, тот лишь "был восстановлен в достоинстве как бывший митрополит Киевский". Сейчас же ответственным за управление украинской церковью, по мнению Константинопольского патриарха, является возглавивший ПЦУ Епифаний.

Церковный раскол на Украине

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. В декабре представителями Константинопольского патриархата в Киеве при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии, который в Русской православной церкви считают канонически ничтожным. В связи с этим Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.

В то же время в самой ПЦУ в последнее время начал назревать раскол. Бывший глава Киевского патриархата Филарет, получивший в ПЦУ статус почетного патриарха, делает распоряжения от имени Киевского патриархата (КП) и утверждает, что КП продолжает существовать. Он также заявил, что не пошел бы на договоренности с Константинополем о создании новой церковной структуры, если бы знал кабальные условия томоса.