Мэр Екатеринбурга: сквер стал одной из самых предлагаемых жителями площадок для храма

"У нас есть три площадки, которые больше всего предложений набрали, - [пустырь на пересечении] Фурманова-Белинского, гостиница "Дели", сквер на Октябрьской площади. Они уже набрали по 1,5 тысячи предложений", - сказал Высокинский.

30 мая мэрия Екатеринбурга завершила сбор предложений по вариантам площадок для строительства собора Святой Екатерины. За десять дней поступило более 11 тысяч предложений.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Сквер на Октябрьской площади, в котором началось строительство собора Святой Екатерины, вызвавшее несанкционированные акции протеста, стал одной из трех самых предлагаемых жителями Екатеринбурга для строительства площадок. Об этом в понедельник сообщил мэр Александр Высокинский на заседании рабочей группы по организации опроса о месте возведения храма.

Мэр добавил, что до конца недели встретится с архитекторами и благотворителями. "После этого рассчитываю, что появятся [окончательные] пять площадок [для голосования]. <…> Дальше рабочая группа определит регламент голосования", - уточнил Высокинский.

"Русская медная компания" и "Уральская горно-металлургическая компания", которые планируют участвовать в финансировании строительства храма, ранее заявляли, что ждут совместного решения жителей города, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно места размещения собора, прежде чем рассмотреть вопрос о финансировании строительства.

31 мая была сформирована рабочую группа по организации опроса для того, чтобы определить форму голосования - опрос или референдум, численность участников, при которой голосование будет признано состоявшимся, и другие детали. В нее вошли представители городской думы, общественной палаты, избиркома, союза архитекторов, епархии и делегаты от горожан, которые ранее выступали за запрет строительства храма в сквере на Октябрьской площади.

Описание площадок

Пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова на берегу реки Исеть располагается на "гостевом" маршруте из аэропорта Кольцово в центр Екатеринбурга. Ранее неподалеку от этого места располагался Уральский завод химреактивов, который был перенесен в 70-80 годы в пригород Екатеринбурга.

Октябрьская площадь - место, где 13 мая планировалось начать строительство, которое вызвало протест у горожан, в новой интерпретации предполагается изменение масштабов и перенос храма в границах изначальной территории проекта.

Недостроенная гостиница "Дели" находится на набережной реки Исеть напротив цирка. Строительство здания на улице Куйбышева началось в 1995 году, в планах инвесторов (российско-индийской компании "Екатеринбург - Дели") было размещение в нем первой в городе пятизвездочной гостиницы, но реализовать этот проект не удалось. Уже через пару лет после начала строительства объект был заморожен, и здание до сих пор остается недостроенным. Сложность этого варианта строительства заключается в том, что объект находится в частной собственности.

О ситуации со строительством собора

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора Святой Екатерины не на исторической территории, а в сквере неподалеку от нее. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви.