Мэр Екатеринбурга: сквер стал одной из самых предлагаемых жителями площадок для храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Сквер на Октябрьской площади, в котором началось строительство собора Святой Екатерины, вызвавшее несанкционированные акции протеста, стал одной из трех самых предлагаемых жителями Екатеринбурга для строительства площадок. Об этом в понедельник сообщил мэр Александр Высокинский на заседании рабочей группы по организации опроса о месте возведения храма.
30 мая мэрия Екатеринбурга завершила сбор предложений по вариантам площадок для строительства собора Святой Екатерины. За десять дней поступило более 11 тысяч предложений.
"У нас есть три площадки, которые больше всего предложений набрали, - [пустырь на пересечении] Фурманова-Белинского, гостиница "Дели", сквер на Октябрьской площади. Они уже набрали по 1,5 тысячи предложений", - сказал Высокинский.
Мэр добавил, что до конца недели встретится с архитекторами и благотворителями. "После этого рассчитываю, что появятся [окончательные] пять площадок [для голосования]. <…> Дальше рабочая группа определит регламент голосования", - уточнил Высокинский.
"Русская медная компания" и "Уральская горно-металлургическая компания", которые планируют участвовать в финансировании строительства храма, ранее заявляли, что ждут совместного решения жителей города, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно места размещения собора, прежде чем рассмотреть вопрос о финансировании строительства.
31 мая была сформирована рабочую группа по организации опроса для того, чтобы определить форму голосования - опрос или референдум, численность участников, при которой голосование будет признано состоявшимся, и другие детали. В нее вошли представители городской думы, общественной палаты, избиркома, союза архитекторов, епархии и делегаты от горожан, которые ранее выступали за запрет строительства храма в сквере на Октябрьской площади.
Описание площадок
Пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова на берегу реки Исеть располагается на "гостевом" маршруте из аэропорта Кольцово в центр Екатеринбурга. Ранее неподалеку от этого места располагался Уральский завод химреактивов, который был перенесен в 70-80 годы в пригород Екатеринбурга.
Октябрьская площадь - место, где 13 мая планировалось начать строительство, которое вызвало протест у горожан, в новой интерпретации предполагается изменение масштабов и перенос храма в границах изначальной территории проекта.
Недостроенная гостиница "Дели" находится на набережной реки Исеть напротив цирка. Строительство здания на улице Куйбышева началось в 1995 году, в планах инвесторов (российско-индийской компании "Екатеринбург - Дели") было размещение в нем первой в городе пятизвездочной гостиницы, но реализовать этот проект не удалось. Уже через пару лет после начала строительства объект был заморожен, и здание до сих пор остается недостроенным. Сложность этого варианта строительства заключается в том, что объект находится в частной собственности.
О ситуации со строительством собора
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора Святой Екатерины не на исторической территории, а в сквере неподалеку от нее. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви.