Судей на Кубани проверяют на совершение дисциплинарных поступков по жалобам автоконцернов

КРАСНОДАР, 3 июня. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края, создавшая комиссию по работе над жалобами автоконцернов Mercedes, Hyundai, Kia и Land Rover о якобы мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодарского края, проверяет судей на Кубани на предмет совершения ими дисциплинарных поступков, сообщил ТАСС в понедельник в ведомстве.

"Образована комиссия для проверки изложенных сведений о совершении судьями Краснодарского края дисциплинарного поступка", - говорится в ответе коллегии на запрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что от лица мировых автоконцернов были поданы жалобы на работу краснодарских судей в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. Жалобы на конкретные дела поступили и в квалификационную коллегию судей в Краснодарском крае, которая начала проверку по факту рассмотрения судами дел указанной категории, материалы этих дел были изъяты и изучаются специалистами.

Адвокат, представляющий интересы автопроизводителей, заявлял, что признаки мошеннических действий могут иметься в более чем 30 исках к автоконцернам, рассмотренных судами в Краснодарском крае, а общая сумма взысканных по ним средств превышает 145 млн рублей.