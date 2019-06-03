Путин 4 июня посетит в Москве открытие памятника узникам концлагерей и еврейских гетто

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 4 июня, посетит в Москве церемонию открытия памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства [во вторник] примет участие в церемонии открытия памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто и осмотрит выставку памяти погибшим героям в Еврейском музее и центре толерантности", - говорится в сообщении.

Церемония закладки камня на месте будущей композиции состоялась 29 января 2018 года в присутствии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Конкурс на разработку архитектурно-скульптурной композиции был организован Еврейским музеем и центром толерантности и приурочен к 75-летию восстания в нацистском лагере Собибор, который действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Александр Печерский.