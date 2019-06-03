Ученые Северной и Южной Осетии примут участие в научной Школе во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Международная школа-конференция молодых ученых Северной Осетии и Южной Осетии пройдет во Владикавказе с 26 по 29 июня. Об этом ТАСС сообщили в Северо-Осетинском институте гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева (СОИГСИ), где будет проходить мероприятие.

"На Международной школе-конференции молодые ученые Северной и Южной Осетии обсудят современные проблемы гуманитарной науки. В рамках Школы пройдут лекции, мастер-классы, семинары, круглые столы и секционные заседания", - сказал собеседник агентства.

Лекции и мастер-классы будут проводить ведущие ученые-гуманитарии РФ. В Школе будут участвовать молодые ученые-специалисты в области истории, этнологии, культурологии, археологии, языкознания, фольклористики, литературоведения, социологии и других гуманитарных дисциплин.

Участники обсудят этногенетические и этнокультурные процессы на территории Центрального Кавказа в эпоху древности и средневековья; сохранение и изучение археологического, историко-культурного и документального наследия; литературу народов Кавказа в контекстном пространстве региональной и общероссийской художественной культуры;

Школа-конференция молодых ученых основана СОИГСИ им. В. И. Абаева в 2006 году с целью изучения современной методологии гуманитарных исследований, интеграции академической и вузовской науки, содействия научному творчеству молодых ученых. Она имеет свой научный журнал "Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых". В нем размещаются доклады участников.