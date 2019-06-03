В России за пять лет от отравления алкоголем умерли 78 тыс. человек

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 78 тыс. случаев отравлением алкоголем с летальным исходом зафиксировано с 2013 по 2018 год в России. Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году", опубликованном на сайте Роспотребнадзора в понедельник.

"За период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случаев - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что показатель острых отравлений спиртсодержащей продукцией в России в 2018 году вырос с 32 до 35,5 случаев на 100 тыс. населения.

"В 2018 году показатель острых отравлений спиртсодержащей продукцией составил 35,5 случаев на 100 тыс. населения (2017 год - 32; 2016 год - 32,9; 2015 год - 34,6; 2014 год - 33,6; 2013 год - 36,4), в том числе с летальным исходом - 0,078 случаев на 1 тыс. населения (2017 год - 0,082; 2016 год - 0,089; 2015 год - 0,098; 2014 год - 0,097; 2013 год - 0,095 случаев на 1 тыс. населения)", - говорится в докладе.

Формирование системы мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек, является одной из задач нацпроекта "Демография".

В рамках нацпроекта Минздрав России планирует изменить формат Центров здоровья и профилактики - они станут Центрами общественного здоровья из расчета один центра на 200-250 тыс. населения. Специалисты Центров общественного здоровья будут помогать россиянам бороться с пагубными привычками.

Эту работу, а также создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.