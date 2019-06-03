Новый участок водопровода взамен построенного в 1971 году введут в районе Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Новый участок водопроводной сети введут в эксплуатацию осенью в Ирафском районе Северной Осетии взамен построенного в 1971 году, сообщила журналистам пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

По причине высокой степени изношенности сетей на данном участке потери объема воды составляли 30%. Новые водопроводные сети монтируют из современных полиэтиленовых труб со сроком эксплуатации 50 лет.

"Осенью в Ирафском районе введут в работу новый участок водопроводной сети от Ахсарисара до резервуаров в Чиколе. Данный участок построен в 1971 году, на тот момент водопровод был изготовлен из асбестовых труб, срок эксплуатации которых составлял 30 лет", - говорится в сообщении.

На проведение реконструкции более 7 километров участка водопровода из федерального бюджета было выделено более 96 млн рублей. Общая стоимость работ составит 103,7 млн рублей. Работы проводятся в рамках федеральной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".