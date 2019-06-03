AP: Музей Лондона хочет приобрести надувную фигуру Трампа

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Музей Лондона намерен заполучить в свою коллекцию воздушный шар диаметром шесть метров в виде "разгневанного младенца Трампа", который создали в британской столице манифестанты, выступающие против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По его сведениям, помимо фигуры Трампа музей также намерен пополнить свою коллекцию и надувной фигурой мэра Лондона Садика Хана, которую создали в ответ на "разгневанного младенца Трампа" сторонники американского президента в Великобритании. Как отметили в музее, его представители "надеются в ближайшее время связаться с создателями обеих фигур".

Фигура американского президента в обличии младенца стала популярной в ходе его визита в Великобританию в июле 2018 года. Тогда манифестанты, выступающие против Трампа, смогли собрать порядочную сумму - £16 тыс. (более $21 тыс.) и уговорить мэрию города разрешить им запустить фигуру в воздух на два часа. Власти также тогда установили ограничение по максимальной высоте, на которую разрешено было поднять "младенца Трампа" - 30 метров.

Как отмечает агентство, активисты вновь намерены поднять в воздух надувного младенца Трампа напротив здания парламента на этой неделе, в ходе визита Трампа в Великобританию.

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл в понедельник в Великобританию с государственным визитом, который пройдет с 3 по 5 июня. По прибытии в Соединенное Королевство он в Twitter раскритиковал мэра Лондона, который ранее заявлял, что американского президента не следовало приглашать в Великобританию. В своей статье, опубликованной в воскресенье газетой Observer, Хан поместил Трампа в один ряд с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по словам лондонского градоначальника, была популярна у фашистов в первой половине XX века.