Регламентированный охват прививками от гриппа в 2018 году не достигнут в 25 субъектах РФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Порядка 49% населения России в преддверии эпидемического сезона 2018-2019 были привиты против гриппа, при этом плановый охват не был достигнут в 25 субъектах РФ. Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

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"В преддверии эпидемического сезона 2018-2019 гг. против гриппа привито около 70,9 млн человек, что составило 49% от численности населения страны, в том числе 17,88 млн детей (около 61% от численности детского населения). Регламентированный уровень охвата прививками против гриппа (более 45 %) в 2018 году не достигнут в 25 субъектах страны", - говорится в докладе.

Наиболее низкие охваты иммунизацией зафиксированы в Новгородской области (40,1%), Республике Карелия (40,5%), Мурманской области (41,1%), Ивановской области (41,4 %), Республике Крым (41,4 %), Республике Марий Эл (41,9%). В то же время, в 11 субъектах РФ достигнуты охваты прививками выше 50%. В частности, в Москве (60,7%), Калужской области (55,9%), Республике Тыва (54,8%), Свердловской области (54,5%), Краснодарском крае (53,6%) и других.

"Принимаемые меры по увеличению охвата вакцинацией способствовали устойчивому снижению заболеваемости гриппом в последние годы. Заболеваемость гриппом в 2018 году составила 26,33 на 100 тыс. населения, что ниже на 24,5% заболеваемости 2017 года (34,86 на 100 тыс.), а детского населения - 113,90 на 100 тыс. населения для возрастной группы 1-2 года и 93,91 на 100 тыс. населения - у детей 3-6 лет", - отмечается в тексте.

В 2018 году Роспотребнадзор зафиксировал 127 смертей, связанных с гриппом, что вышел в 2,7 раза, чем в 2017 году (46 случаев), из них 14 случаев среди детей до 17 лет (13 в 2017 г.). "К началу эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 гг. утверждены новые методические рекомендации "Неспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций" и "Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа", - говорится в докладе.