Участники "Абилимпикса" в Севастополе посоревнуются в знании психологии

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Школьники, студенты и специалисты с инвалидностью посоревнуются в бисероплетении, бухгалтерском учете, знании психологии и педагогики в ходе регионального чемпионата "Абилимпикс", который открылся в Севастополе.

Согласно паспорту национального проекта "Образование", ежегодное проведение чемпионата "Абилимпикс" в России и подготовка сборной страны для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью является одной из ключевых задач нацпроекта.

"В прошлом году мы впервые проводили чемпионат, а в этом году участников больше, номинаций больше. <…> Я рад, что у нас много активных людей, которые используют все возможности, чтобы стать мастерами. Мы постараемся сделать так, чтобы возможностей для наших ребят создавалось все больше и больше", - сказал на открытии соревнований губернатор Дмитрий Овсянников.

В пресс-службе правительства журналистам сообщили, что в этом году в соревнованиях принимают участие 68 человек, которые соревнуются в тринадцати номинациях. Среди них: "Изобразительное искусство", "Бисероплетение", "Вязание крючком", "Карвинг", "Психология", "Дошкольное воспитание", "Художественный дизайн", "Медицинский и социальный уход", "Экономика и бухгалтерский учет", "Предпринимательство". Чемпионат будет проходить до 6 июня на семи площадках.

"Для участников старшей категории чемпионат станет возможностью не только заявить о себе, но и трудоустроиться. Каждого участника ждет теоретический и практический этап, где они должны продемонстрировать свои навыки", - отметили в пресс-службе.

По данным правительства, в прошлом году в "Абилимпикс" в Севастополе участвовали 53 человека, которые соревновались в 10 номинациях. Из девяти победителей регионального этапа была сформирована делегация от Севастополя для участия в IV Национальном чемпионате "Абилимпикс" в Москве.

О чемпионате

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования.

"Абилимпикс" проводится в России по международным стандартам и правилам. Он помогает развивать профессиональную инклюзию обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства РФ.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.