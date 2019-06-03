Росгвардия опровергла информацию об изменениях правил выдачи разрешений на оружие

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Росгвардия опровергла информацию о том, что предлагала изменить правила выдачи разрешений на оружие, касающиеся предоставления медицинской справки раз в год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время, действительно, прорабатывается большой массив законодательства в сфере оборота оружия, но информация, распространенная в СМИ, не сооствествует действительности", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила о том, что Росгвардия предлагает внести некоторые изменения в порядок выдачи разрешений на оружие, по данным издания, ведомство подготовило документы, согласно которым владельцам оружия необходимо предоставлять медицинские справки раз в год, а не каждые пять лет.