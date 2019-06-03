{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росгвардия опровергла информацию об изменениях правил выдачи разрешений на оружие

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила о том, что согласно возможным изменениям владельцам оружия необходимо предоставлять медицинские справки раз в год, а не каждые пять лет

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Росгвардия опровергла информацию о том, что предлагала изменить правила выдачи разрешений на оружие, касающиеся предоставления медицинской справки раз в год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время, действительно, прорабатывается большой массив законодательства в сфере оборота оружия, но информация, распространенная в СМИ, не сооствествует действительности", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила о том, что Росгвардия предлагает внести некоторые изменения в порядок выдачи разрешений на оружие, по данным издания, ведомство подготовило документы, согласно которым владельцам оружия необходимо предоставлять медицинские справки раз в год, а не каждые пять лет.

Теги
Россия
Число новых случаев ВИЧ в России снизилось впервые за 14 лет
При этом в Роспотребнадзоре отметили, что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России "продолжает оставаться напряженной"
Читать полностью