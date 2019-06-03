Власти Вологодской области снизят для населения плату за вывоз мусора с 1 июля

ВОЛОГДА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области совместно с региональными операторами снизят плату населения за вывоз и утилизацию отходов с 1 июля этого года. Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"Правительство Российской Федерации отреагировало на просьбы населения, и нам, губернаторам, рекомендовано в трехмесячный срок снизить ставку платы. Налог на негативное воздействие на окружающую среду снижается в два раза, что позволит нам снизить плату граждан за вывоз мусора со 140 до 119 рублей для городского населения, с 113 рублей до 96 рублей - для сельского населения. Прошу вынести этот вопрос заседание правительства и снизить плату граждан с 1 июля этого года", - поручил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Ранее в регионе было принято решение полностью освободить от платы за вывоз мусора многодетные семьи. Около 300 тыс. льготных категорий населения области освобождены от этой платы наполовину.

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы заложены в национальный проект "Экология".