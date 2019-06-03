Число новых случаев ВИЧ в России снизилось впервые за 14 лет

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор впервые за 14 лет зафиксировал снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции. В 2018 году их было выявлено на 2,2% меньше по сравнению с 2017 годом, говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"В 2018 году впервые за последние 14 лет количество новых случаев ВИЧ-инфекции снизилось на 2,2% по сравнению с предыдущим годом на фоне роста объемов тестирования. В 2018 году проведено 38 млн медицинских освидетельствований, что составило 25,9% от общей численности населения, что выше на 11,8% (в 2017 году протестировано на ВИЧ 23,1% - 34 млн граждан)", - говорится в докладе. При этом в целом, по оценке авторов документа, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России "продолжает оставаться напряженной".

По итогам 2018 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 59,74 на 100 тыс. населения (при 61,16 в 2017 году). Однако Роспотребнадзор отмечает рост числа регионов с высокой пораженностью инфекцией (более 0,5% от численности населения): с 22 в 2014 году до 35 в 2018, в них проживает более половины всего населения страны - 59%. К наиболее пораженным регионам относятся Кемеровская, Иркутская области, Новосибирский, Пермский, Красноярский край.

В 2018 году ВИЧ-инфекция преимущественно диагностировалась у пациентов в возрасте 30-50 лет (70% больных).

"В 2018 году зарегистрировано 19 случаев с подозрением на заражение в медицинских организациях при использовании нестерильного медицинского инструментария и три случая при переливании компонентов крови от доноров реципиентам. В 2017 году, по данным Росстата, ВИЧ-инфекция была причиной более половины всех смертей от инфекционных болезней (57,2 %), умирают инфицированные ВИЧ в молодом возрасте (в среднем 38 лет), ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных остается туберкулез", - сказано в докладе.