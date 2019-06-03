Свыше 8 тыс. жителей Липецкой области участвуют в добровольных пожарных дружинах

ЛИПЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. жителей Липецкой области являются участниками добровольных пожарных дружин, действующих в городах и районах по всему региону. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы областной администрации Игорь Артамонов, вручая награды лучшим добровольным пожарным дружинам.

"В Липецкой области создано семь общественных объединений, в состав которых входят 349 подразделений добровольной пожарной охраны, численность которых составляет 8333 человека", - сказал он. По словам Артамонова, только с начала текущего года силами таких подразделений было самостоятельно потушено три пожара, в тушении еще 420 пожаров бойцы добровольных объединений принимали участие наравне с профессиональными пожарными.

Артамонов заметил в этой связи, что пожарные-добровольцы особенно в сельской местности нередко первыми прибывают к месту возгорания, тушат огонь, спасают людей и их имущество. "Спасибо каждому из вас за самоотверженность, за то, что помогаете и бережете людей", - сказал он.

В пресс-службе администрации региона ТАСС пояснили, что в рамках церемонии награждения за организацию и активное содействие в развитии добровольной пожарной охраны почетные грамоты получили добровольцы из Данковского, Усманского и Лебедянского районов. При этом, как отметил собеседник агентства, на данный момент добровольческие пожарные дружины созданы в 126 сельских поселениях, двух городских округах, на 85 объектах экономики и в 35 образовательных учреждениях.