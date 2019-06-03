Нижегородский Роспотребнадзор разбирается с отказом детям с ВИЧ в отдыхе на турбазе

ТАСС, 3 июня. Роспотребнадзор разбирается в ситуации с отказом ВИЧ-положительным детям в размещении на одной из баз отдыха в Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее СМИ сообщили о том, что ВИЧ-положительным детям и их родителям было отказано в посещении спортивной базы отдыха. Заезд якобы планировался 7 июня, однако, руководство спортивной базы попросило забрать деньги, заплаченные за размещение детей.

"В связи с публикацией в СМИ "ВИЧ-положительным детям отказано в размещении на турбазе в Нижегородской области" управление Роспотребнадзора разбирается в ситуации", - сказала ТАСС собеседница агентства.

Она добавила, что на 5 июня в Управлении Роспотребнадзора запланировано проведение совещания с директором благотворительного фонда, который являлся организатором поездки, а также с представителями спортивной деревни и уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области.

"Кроме того, планируется провести семинар для сотрудников спортивной деревни и рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции", - добавила собеседница агентства. Она уточнила, что объект, якобы отказавший детям в размещении, является частным.