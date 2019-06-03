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Матвиенко пообещала поддержать сайт украинской культурной автономии Крыма

Речь идет о ресурсе "Переяславская рада 2.0"

ЯЛТА /Республика Крым/, 3 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обещала поддержать сайт "Переяславская рада 2.0" украинской национальной культурной автономии Крыма, который был запущен на украинском и русском языках в прошлом году.

"Я дам поручение сенаторам от Крыма Сергею Цекову и Ольге Ковитиди, чтобы выяснили - что нужно. Помощь мы окажем", - сказала Матвиенко на встрече с представителями национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений Крыма.

С такой просьбой к спикеру обратилась председатель общины Анастасия Гридчина.

"Переяславская рада 2.0" - информационный ресурс, который был запущен в Крыму в прошлом году на русском и украинском языках.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКовитиди, Ольга ФедоровнаКрымЦеков, Сергей Павлович
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