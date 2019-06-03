Роспотребнадзор зафиксировал высокий уровень загрязнения воздуха в 21 регионе

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году был зафиксирован в 21 субъекте РФ, среди них - Республика Дагестан, Забайкальский и Красноярский края. Об этом говорится в государственном докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", опубликованном в понедельник на официальном сайте ведомства.

"Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (более 5 ПДКсс - среднесуточная предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе - прим. ТАСС) был зафиксирован в 2018 году на территориях 21 субъекта Российской Федерации, в том числе: Республика Дагестан (2,61% проб с превышением), Забайкальский край (1,81%), Красноярский край (0,14%), Республика Башкортостан (0,06%), Воронежская область (0,05%), Республика Хакасия (0,05%), Ленинградская область (0,04%), Сахалинская область (0,04%), Мурманская область (0,02%), г. Москва (0,01%)", - говорится в документе.

Отмечается, что в пробах атмосферного воздуха 20-и субъектов Российской Федерации (Белгородская, Владимирская и Калужская области, Краснодарский край, Курская, Магаданская, Новосибирская, Оренбургская и Орловская области, Республика Карелия, Республика Коми) концентрация загрязняющих веществ, не превышала допустимый уровень.