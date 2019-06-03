Национальный антинаркотический союз представил в ООН методики помощи наркозависимым

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Участие Национального антинаркотического союза (НАС, российская ассоциация некоммерческих организаций, занимающихся помощью наркозависимым, в том числе путем создания реабилитационных лагерей в РФ и за рубежом) в конференции по борьбе с синтетическими наркотиками в Вене прошло успешно, потому что организации удалось не только представить свои методы реабилитации молодежи на общей сессии, но и провести на полях форума собственное мероприятие. Об этом ТАСС по телефону в понедельник сообщил председатель правления союза Никита Лушников, комментируя участие НАС в конференции "Растущая угроза синтетических наркотиков: от зависимости до реабилитации и интеграции".

"На нашем мероприятии не было свободных мест, потому что это важная тематика, нам есть, что показать. Пришло очень много представителей тех стран, которые критично смотрят на подобные мероприятия, например, Великобритании. Когда они приходят - это хороший показатель. Так что думаю, это был успех", - сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что НАС оказался единственным участником, который поднял на конференции вопрос реабилитации наркозависимых и их реинтеграции в общество. "Представители участвующих стран говорили о том, как бороться с наркотрафиком, торговлей наркотиками в даркнете (скрытый сегмент интернета - прим. ТАСС), поставками из Индии и Китая, но как помогать уже попавшим в беду из докладов на первой сессии я ничего не услышал. Эту тему, наверное, сами общественники должны поднимать, - указал эксперт. - И мы, можно сказать, первая НКО в мире, которая подняла эту тему не только от России, а вообще от некоммерческого сектора".

Молодежь под угрозой

Лушников приветствовал сам факт того, что тема борьбы с синтетическими наркотиками поднимается на международном уровне. "Страны действительно говорят в один голос, что синтетические наркотики становятся угрозой для мирового сообщества. Наконец-то сейчас все готовы обратить на это внимание", - отметил руководитель НАС.

При этом он указал на необходимость работы с молодежью, употребляющей синтетические наркотики. "Мы хорошо видим не только как молодеет наркомания, но как меняется менталитет и мышление зависимого человека. И парню или девчонке 12-16 лет очень трудно влиться в реабилитационный процесс, - продолжил собеседник агентства. - Кто-то в школе, кто-то еще в каких-то жизненных ситуациях оказывается в условиях, которые не позволяют ему быть в сообществе, где мы привыкли помогать зависимому. И именно под них нужно менять сам формат реабилитации и делать акцент даже не на реабилитации, а на том, чтобы мотивировать их отказаться от употребления, которое для них пока не стало проблемным".

Объединение сил

Он также подчеркнул необходимость объединения усилий российских некоммерческих организаций в борьбе с угрозой наркотиков. "НКО почему-то все время пытаются вести информационную войну друг с другом, вытесняя друг друга с целью получить какие-то государственные субсидии, больше тендеров, какой-то еще поддержки, и тем самым просто толкают друг друга локтями. Мы хотим призвать наших соотечественников к взаимодействию, потому что проблема в России настолько глобальна, что даже если все НКО объединятся, то мы все равно не охватим всех нуждающихся в реабилитационной помощи. И когда на международном уровне на нас обращают внимание, на нас начинают обращать внимание и свои", - отметил эксперт.

"Когда они видят это, то уходит барьер, и появляется доверие друг к другу, что мы видим в последние полгода. Очень много подобных нам организаций начинают развивать партнерские и дружеские отношения", - резюмировал руководитель НАС.