Источник: "Ъ" хотят привлечь к ответственности за злоупотребление свободой информации

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Газету "Коммерсантъ" хотят привлечь к административной ответственности за разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах.

Это может стать первым привлечением к ответственности по части 7 статьи 13.15 КоАП (часть 7 введена федеральным законом от 6 июля 2016 года).

"Газету просят привлечь к ответственности по ч. 7 ст. 13.15 КоАП ("Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну")", - сказал источник, уточнив, что материалы уже поступили в суд.

Наказание предусматривает наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Комментариями "Коммерсанта" ТАСС не располагает.