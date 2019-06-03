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Источник: "Ъ" хотят привлечь к ответственности за злоупотребление свободой информации

Наказание предусматривает штраф в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Газету "Коммерсантъ" хотят привлечь к административной ответственности за разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах.

Это может стать первым привлечением к ответственности по части 7 статьи 13.15 КоАП (часть 7 введена федеральным законом от 6 июля 2016 года).

"Газету просят привлечь к ответственности по ч. 7 ст. 13.15 КоАП ("Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну")", - сказал источник, уточнив, что материалы уже поступили в суд.

Наказание предусматривает наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Комментариями "Коммерсанта" ТАСС не располагает.

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