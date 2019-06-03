Экзамен по стандартам WorldSkills в 2024 году сдадут 1,3 тыс. выпускников колледжей Пензы

ПЕНЗА, 3 июня. /ТАСС/. Около 25% выпускников колледжей Пензенской области планируется привлечь к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills к 2024 году для реализации задач нацпроекта "Образование", сообщил министр образования региона Александра Воронков на конференции "Национальные проекты - будущее губернии" в Пензе.

"В июне 2019 года формат демонстрационного экзамена апробируют веб-дизайнеры и автомеханики - выпускники IT-колледжа и колледжа транспортных технологий. В 2024 году такой экзамен пройдет в каждом втором пензенском колледже, его сдаст каждый четвертый выпускник", - сказал Воронков.

Как отмечается в материалах к докладу, согласно прогнозу, демонстрационный экзамен в 2024 году сдадут около 1350 человек из 13 учреждений среднего профессионального образования.

Воронков отметил, что качество подготовки в колледжах должно соответствовать быстро меняющимся темпам развития производства. "Студенты должны учиться на том же оборудовании, на котором им предстоит вести трудовую деятельность сразу после обучения. Это возможно лишь в модернизированных мастерских. В 2019 году за счет средств федеральных грантов десять мастерских в двух колледжах оснастят современным оборудованием в соответствии с требованиями и стандартами WorldSkills Russia", - добавил министр.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.