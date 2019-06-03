Здоровье нации и сохранение культурного наследия обсудили на форуме по нацпроектам в КБР

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Здоровье нации, развитие дворового спорта, сохранение культурного наследия стали предметом всестороннего обсуждения участников первого Северо-Кавказского форума по устойчивому развитию, посвященного реализации национальных проектов в Нальчике. Третий день форума был посвящен охране и восстановлению водных ресурсов, сохранению исторического и культурного наследия, роли высшей школы в развитии цифровой экономики региона на примере Кабардино-Балкарии (КБР), передает корреспондент ТАСС.

Развитие дворового спорта

По словам члена генсовета партии "Едина Россия", зампреда комитета Госдумы по международным делам Ирины Родниной, для более эффективного продвижения проектов не хватает широкой информированности и инициатив. "Есть проекты, которые имеют финансирование, регионы борются за них, контролируют, а есть проекты, которые не имеют финансирования, здесь больше активность людей и информированность нужна. Наша была задача - показать людям, что можно работать не только с большими финансовыми программами <...> Очень часто это зависит от руководителя региона, мы находим взаимопонимание, подписываем соглашения со многими регионами", - рассказала она в беседе с корр. ТАСС.

Роднина привела в пример Ленинградскую область, где в программу развития детского спорта вовлечены практически все дети.

"Пять лет как мы вступили в эту программу [школьного спорта], начинали три школьных клуба, сейчас уже более 300. Там действительно каждый ребенок, который находится в школе, - в этой программе. Депутаты заксобраний подключились, многие фонды, которые они имеют, вкладываются в конкретные программы: реконструкции, строительство, приведение в порядок спортивных объектов, проведения занятий. Очень хорошо стал подключаться бизнес, например, в Сибирском федеральном округе депутаты и общественники взяли под себя билборд и пошла такая тема - "Герой или чемпион нашего двора". О каждом ребенке, который на этом билборде, делается на местном телевидении материал на пять-семь минут. Это вопрос просто инициативы <...> наши задачи инициировать, проводить эти программы, убеждать руководство", - отметила она.

В этом году партия запустила программу фестиваля дворового футбола, и к ней уже подключились 60 регионов (более 1,2 тыс. муниципалитетов). Проект партии "Детский спорт" направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партийного проекта в регионах реконструируют школьные спортивные залы, строят пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.

Инициативы, проблемы, обсуждения

Участники в формате круглого стола обсудили вопросы сохранения исторического и культурного наследия, семейных традиций, здорового образа жизни и активного долголетия. Директор российского этнографического музея Владимир Грусман предложил создать на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета историко-культурный кластер. Он также высказал мнение, что в Тырныаузе необходимо построить базу отдыха и организовать там работу с людьми, которые собираются подняться на Эльбрус, чтобы развивать город.

Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Лихачева Владимир Аристархов рассказал о ведущейся работе на памятнике археологии федерального значения "Городище Нижний Джулат" в Кабардино-Балкарии, отметив, что его предлагается внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

О форуме

Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию проходит в Кабардино-Балкарии с 1 по 3 июня. В нем принимают участие более 25 спикеров и экспертов со всей России, которые обсуждают национальные проекты, роль общественности в их реализации и устойчивое развитие Северного Кавказа. Рассматриваются также вопросы территориального планирования и строительства, развития горных территорий, безопасности, снижении рисков стихийных бедствий, чрезвычайной помощи. Обсуждают также темы ликвидации очагов экологического ущерба, сохранения исторического и культурного наследия, семейных традиций, здорового образа жизни и активного долголетия.

Кроме того, эксперты рассмотрели проекты в области цифровой экономики, экологии и внедрения современных методов и технологий в образовательный процесс. Организаторами форума выступили правительство Кабардино-Балкарской Республики, высший совет партии "Единая Россия", аппарат полпреда президента РФ в СКФО, Центр социально-консервативной политики и КБГУ.