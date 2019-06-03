{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

МВД приняло несколько тысяч заявлений о приеме в гражданство России жителей ДНР и ЛНР

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч заявлений о приеме в гражданство приняло МВД России от жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до трех месяцев в соответствии с указом [президента РФ]. При этом решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.

Теги
УкраинаРоссияУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
Журналисты из 18 стран приняли участие в "Восточной стипендиальной программе" в Китае
Программа состояла из лекций, посвященных особенностям политической, экономической и социальной системы КНР, а также осмотра различных объектов инфраструктуры
Читать полностью