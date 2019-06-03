МВД приняло несколько тысяч заявлений о приеме в гражданство России жителей ДНР и ЛНР

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч заявлений о приеме в гражданство приняло МВД России от жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до трех месяцев в соответствии с указом [президента РФ]. При этом решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.