Власти Петербурга с 2020 года расширят льготы людям, родившимся в блокадном Ленинграде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга подготовило по распоряжению врио губернатора Александра Беглова поправки в Социальный кодекс города о предоставлении региональных льгот людям, родившимся в блокадном Ленинграде. Проект поправок, которые планируется ввести в действие с января 2020 года, представил в понедельник на совещании в Смольном председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Дополнительные льготы будут распространяться на людей, которые не имеют официального статуса "жителя блокадного Ленинграда", поскольку прожили в осажденном городе менее четырех месяцев.

"Мы подготовили согласованный проект изменений в Социальный кодекс, в котором предлагается распространить соответствующие льготы жителя блокадного Ленинграда на граждан, которые родились и проживали в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, независимо от срока проживания <...> Мы обсудили этот проект с общественными организациями и законодательным собранием и предлагаем внести это в первоочередном порядке и ввести соответствующую норму с января 2020 года", - сказал Ржаненков.

По его данным, в Санкт-Петербурге проживают около 77 тыс. людей, имеющих статус "жителя блокадного Ленинграда" в соответствии с федеральным законодательством. Люди, которые прожили в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, официально не подпадают под эту категорию, но городские власти решили предоставить им дополнительные меры социальной поддержки.

"Не нужно делить, сколько времени человек прожил в блокадном Ленинграде: если хоть один день прожил, значит, он имеет право на наши региональные льготы. Я думаю, что это справедливо", - сказал Беглов на совещании. Он отметил, что с этой инициативой выступили ветеранские организации.

Кто получит дополнительные льготы

Как рассказала ТАСС председатель Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, речь идет прежде всего о людях, которые родились в блокадном Ленинграде, но быстро были эвакуированы.