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Блокада Ленинграда

Власти Петербурга с 2020 года расширят льготы людям, родившимся в блокадном Ленинграде

В городе проживают около 77 тыс. человек, имеющих статус "жителя блокадного Ленинграда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга подготовило по распоряжению врио губернатора Александра Беглова поправки в Социальный кодекс города о предоставлении региональных льгот людям, родившимся в блокадном Ленинграде. Проект поправок, которые планируется ввести в действие с января 2020 года, представил в понедельник на совещании в Смольном председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

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Дополнительные льготы будут распространяться на людей, которые не имеют официального статуса "жителя блокадного Ленинграда", поскольку прожили в осажденном городе менее четырех месяцев.

"Мы подготовили согласованный проект изменений в Социальный кодекс, в котором предлагается распространить соответствующие льготы жителя блокадного Ленинграда на граждан, которые родились и проживали в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, независимо от срока проживания <...> Мы обсудили этот проект с общественными организациями и законодательным собранием и предлагаем внести это в первоочередном порядке и ввести соответствующую норму с января 2020 года", - сказал Ржаненков.

По его данным, в Санкт-Петербурге проживают около 77 тыс. людей, имеющих статус "жителя блокадного Ленинграда" в соответствии с федеральным законодательством. Люди, которые прожили в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, официально не подпадают под эту категорию, но городские власти решили предоставить им дополнительные меры социальной поддержки.

"Не нужно делить, сколько времени человек прожил в блокадном Ленинграде: если хоть один день прожил, значит, он имеет право на наши региональные льготы. Я думаю, что это справедливо", - сказал Беглов на совещании. Он отметил, что с этой инициативой выступили ветеранские организации.

Кто получит дополнительные льготы

Как рассказала ТАСС председатель Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, речь идет прежде всего о людях, которые родились в блокадном Ленинграде, но быстро были эвакуированы.

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"Ограничение в четыре месяца снимается для родившихся в этот период у матерей, перенесших блокаду. Если мать перенесла блокаду, значит, и ребенок - блокадник", - отметила она. По словам Тихомировой, этот вопрос обсуждался уже несколько лет, и люди, родившиеся в блокадном Ленинграде и не имеющие статуса блокадника, объединялись в отдельную общественную организацию.

По мнению ветеранов, предоставление дополнительных льгот является данью уважения пожилым людям. "Мы отметили 75 лет с момента полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, и самым молодым ленинградцам, которые оказались в блокаде, сейчас 76 лет. Это знак уважения людям за те муки, может быть, и недолгие, которые они испытали в годы войны. Возможно, они ничего не сделали в войну, поскольку были маленькие, но, испытав мгновения тяжелейшей блокады, они после этого восстанавливали город", - сказал ТАСС председатель комитета по культурно-воспитательной работе Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, капитан 1 ранга Исай Кузинец.

По оценкам главы комитета по социальной политике, дополнительные льготы смогут получить примерно 1 тысяча горожан. Как сообщил Ржаненков, в первую очередь предлагается ввести льготы для людей с инвалидностью. Инвалидам 1-й группы введут дополнительные ежемесячные выплаты в сумме 10 тыс. рублей, люди со второй группой инвалидности будут получать доплату в размере 7,5 тыс. рублей, с третьей - 5 тыс. рублей. Предполагается также единовременная выплата в сумме 3 тыс. рублей и льготы в виде путевок в пригородный пансионат для ветеранов.

Общая сумма затрат городского бюджета на эти цели, по оценкам Ржаненкова, составит около 95 млн рублей.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургБлокада Ленинграда
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