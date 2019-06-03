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Обострение обстановки в Косове

Минобороны Сербии рассказало о состоянии российского дипломата Краснощекова

В ведомстве сообщили, что россиянин выздоравливает

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Выздоровление российского дипломата Михаила Краснощекова, пострадавшего в Косове, проходит хорошо. Об этом сообщило Министерство обороны Сербии в понедельник.

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"Сотрудника МООНК [Миссия ООН в Косове] Михаила Краснощекова сегодня в Военно-медицинской академии посетили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Народной Скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович и министр обороны Сербии Александар Вулин. Они убедились. что российский дипломат успешно поправляется. В ходе операции в Военно-медицинской академии был исправлен перелом скулы и предотвращено распространение осложнений на часть костных и мозговых структур, а также на глаз", - говорится в сообщении ведомства.

Вячеслав Володин пожелал россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки.

"Необходимо, чтобы Организация Объединенных Наций признала, что вы, их сотрудник, дипломат, пострадали, так как делали все, чтобы нормы международного права исполнялись на территории Косова, - сказал глава нижней палаты парламента РФ. - И признали, что вы противостояли вооруженному беспределу". "Вы как наш гражданин, как участник миссии ООН, выполняли свой долг", - подчеркнул он.

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РоссияСербияОбострение обстановки в Косове
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