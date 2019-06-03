РПЦ поддержала практику присвоения самолетам имен святых

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Практика присвоения имен святых кораблям, самолетам и улицам городов широко распространена в Европе и не противоречит светским традициям, заявил в понедельник заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее в СМИ появились фотографии из журнала, распространяемого в самолетах авиакомпании "ИрАэро", где была напечатана информация об авиапарке компании, который носит имена святых, канонизированных Русской православной церковью, а также выдержка из 90-го псалма Псалтири, входящей в состав Ветхого Завета.

"В европейской традиции принято называть корабли, самолеты, больницы именами святых. Христианская вера является одной из основ европейской цивилизации, которая достигла высокого технологического развития, поэтому здесь нет никакого противоречия", - приводит его слова пресс-служба Синодального отдела.

По словам Кипшидзе, имена русских святых, "например, князя Владимира, преподобного Сергия Радонежского или Александра Невского увековечены в топонимике многих российских городов".

Комментируя публикацию молитвы в журнале, распространяемом на борту воздушного судна, Кипшидзе отметил, что во многих гостиницах Европы гостям предлагается религиозная литература различных конфессий.

"Что же касается молитв в журнале - во многих гостиницах Европы можно найти Евангелие, а в гостиницах сети Marriott, например, еще и книгу Мормона - и никого это никогда не оскорбляло, а тем более не вызывало мыслей о том, насколько это связано, например, с безопасностью людей", - добавил он.

Авиакомпания "ИрАэро" основана в 1999 году, базируется в международном аэропорту города Иркутска. Дополнительные узловые аэропорты находятся в Новосибирске (Толмачево), Магадане и Якутске. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.